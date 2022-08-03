Энергетический кризис в Германии набирает обороты

Европейская страна перешла в режим жёсткой экономии

В Германии стоимость газа достигла рекордных отметок. Как пишет немецкая газета Bild, цена топлива для конечных потребителей выросла почти втрое. И сегодня канцлер ФРГ осмотрел многострадальную турбину "Сименс", которая никак не доберется до России.

Экскурсия к многострадальной турбине трубопровода "Северный поток-1" заняла у Олафа Шольца не так много времени, но его, очевидно, хватило на беглый визуальный осмотр детали. Канцлер потрогал экспонат, после чего вынес вердикт. С турбиной всё в порядке - она готова к эксплуатации.

"Нет никаких причин, по которым доставка этой турбины в Россию не может состояться. Я очень благодарен за то, что сегодня я смог убедиться в этом воочию. Всё просто и понятно: турбина есть - её можно поставить. Кто-то просто должен сообщить, что тоже этого хочет. И тогда она быстро окажется на месте", - заявил Шольц.

На тезис, что, оказывается, во всём виновата российская сторона и транспортировку необходимой детали саботирует конкретно "Газпром", намекнул и глава энергетической компании "Сименс" Кристиан Брух. Мол, Германия всё починила, то есть условия договора выполнила. А вот заказчик теперь просто не выходит на связь.

По сути, ситуация больше напоминает глухой телефон. Вот только один абонент при этом говорит довольно чётко, а второй то ли действительно не слышит, то ли специально создаёт на линии помехи. Какие именно бумаги и документы требует "Газпром", всем заинтересованным лицам Москва поясняла не раз.

"Дело в том, что германская сторона, а именно "Сименс", они завели весь этот проект под британское право и под британскую юрисдикцию. И даже сервисное обслуживание по действующим контрактам осуществляется не центральным офисом германской компании, а британской дочкой. По британскому праву. И, конечно, "Газпром" как поставщик и как собственник этой турбины - он просто обязан получить документы о том, что это не санкционный товар, не санкционная продукция, о том, что она не санкционирована, и документы о техническом состоянии. Пока этих документов нет, насколько мы знаем. Ещё одна турбина испортилась - там определённые неполадки, и "Газпром" ждёт как раз ремонтников. Тех самых ремонтников из британской дочки. Которые не приезжают и не спешат это чинить", - указали в Кремле.

Несмотря на заявления запада, Россия продолжает платить и Польше, и Украине за транзит своего голубого топлива. Оплата проходит - деньги тоже все почему-то принимают с радостью, хоть и исходят платежи от "страны-агрессора". При этом в Старом свете цены на газ каждый день продолжают стремиться всё выше.

Больше всего энергетический кризис рискует потрясти самую сильную экономику континента - в Германии стоимость голубого топлива достигла рекордных отметок. И через три месяца, если правительство Шольца так и будет тормозить с принятием контрмер, эксперты предрекают стране настоящую катастрофу.

О тяжёлых последствиях народ предупреждает бывший канцлер республики Герхард Шрёдер. На прошлой неделе он приезжал в Москву с частным визитом и, как сегодня подтвердили в Кремле, действительно разговаривал с Путиным о возможности запуска "Северного потока-2". Как подчеркнул российский лидер, трубопровод полностью готов к обслуживанию. Шрёдер позицию услышал и поспешил объяснить её чиновникам в Берлине. В своём интервью изданию Stern в эпитетах не скупился. Скорейший запуск "Северного потока-2" должен быть у правительства в национальной повестке.

Германия перешла в режим жёсткой экономии. Чтобы сохранить и накопить необходимое количество газа в хранилищах, население, к примеру, вынуждено сокращать потребление горячей воды и электричества. Депутаты бундестага предрекают, что страну в скором времени захлестнут беспорядки и волнения. Под угрозой полнейшей остановки оказался нефтеперерабатывающий завод в Бранденбурге. И куда пойдут после его закрытия сотни рабочих, официальный Берлин, кажется, совсем не интересует.

Александра Сергомасова, Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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