Собянин объявил о запуске двухпутного движения на участке Каланчевская-Курская МЦД

Реверсивное движение поездов отменено на год раньше срока

На центральном участке МЦД-2 больше не будет реверсивного движения, поезда снова следуют по двум путям. И в час пик будут курсировать с интервалом в 6 минут. Ограничения действовали более года. Там завершился сложнейший этап реконструкции транспортно-пересадочного узла. Также это было связано со строительством МЦД-4. сейчас готовность объекта составляет почти 70 процентов. В полном объёме фактически новый городской вокзал заработает уже следующей весной. Ход работ проверили мэр Москвы и глава РЖД.

На карте столичного метрополитена сегодня появилась новая станция. Платформу второго центрального диаметра "Каланчевская" переименовали в "Площадь трех вокзалов". Это место, где сойдутся сразу два центральных диаметра.

Фактически это новый городской вокзал. По эскалатору пассажиры поднимаются к платформе второго центрального диаметра. Движение здесь уже открыто в обоих направлениях. А рядом уже прокладывают дорогу для четвёртого. Его строительство завершат в 23 году. Таким образом 2 диаметра соединятся под общим пассажирским терминалом.

К терминалу ведет удобный вестибюль. Новый переход для пассажиров метро и поездов. Здесь расположены билетные кассы, подняться к платформе можно на лифте или эскалаторе.

Сначала проложили первый путь второго диаметра. Но долгое время движение здесь было организовано в реверсивном порядке. Пока строился второй путь. Сегодня движение и по нему официально запущено. И уже параллельно прокладывается четвертый центральный диаметр. Проект объединит сразу 7 вокзалов Москвы и создаст 44 пересадочных пункта на другие МЦД и станции метро. И чтобы всё запустить прямо в центре столицы, нужно было расширить узкий участок железной дороги от "Каланчевской" до "Курской".

"Когда-то, несколько десятков лет назад, пытались нарисовать это проход, расширенный проход и дополнительные пути через центр города. Никто не мог этот проект реализовать - ни с точки зрения технической, ни финансовой, ни организационной. Когда мы приступили к созданию МЦД, мы стали понимать, что без реализации этого проекта он просто не возможен. И несколько лет тому назад из каких-то теоретических изысканий перешли в конкретную плоскость: создание дополнительных магистральных путей от Курского вокзала до Площади трех вокзалов. Сегодняшний проект сложный, просто мегасложный проект. Тем не менее, мы можем сказать, что он практически реализован - самый трудный этап пройден", - отметил Собянин.

Вокруг много жилых домов и большое внимание - шумозащите. Движение будет гораздо интенсивнее, но здесь будет намного тише.

"Здесь установлены абсолютно уникальные шумоизоляционные материалы, здесь переложены путепроводы, под самим полотном уложены виброизоляционные маты. Наш уникальный архитектор Алексей Викторович Щусев 110 лет назад запроектировал Каланчевский путепровод ровно в таком варианте, но тогда тоже нельзя было его реализовать настолько широко и нельзя было сделать арочные конструкции. Сегодня его задумка реализована. Абсолютно новая Москва. Вот здесь. На небольшом участке. И я хочу сказать огромное спасибо вам, Сергей Семенович, это – будущее", - заявил Олег Белозёров.

Будущее, которое начинается сегодня. Поезда второго центрального диаметра уже поехали в три раза быстрее. Интервал движения на участке Каланчевская-Курская в часы пик сократился до 6 минут. И сами железнодорожники называют этот проект подарком не только Москве, всей стране, но и себе - в канун профессионального праздника.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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