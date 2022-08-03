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Нидерланды запретили российским фермерам называть сыры "Гауда", "Эдам" и "Маасдам"

16:29
  • среда
  • 03 августа 2022

Захарова советует россиянам не обижаться на голландцев

Российским фермерам нельзя использовать в названии своих сыров наименования "Гауда", "Маасдам" и "Эдам". С таким заявлением выступило посольство Нидерландов в России. Оно адресовано участникам фестиваля "Сыр.Пир.Мир", который пройдет в августе в Белгороде.

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Как сообщил российский ресторатор Александр Сысоев, мероприятие, несмотря на позицию властей Нидерландов, состоится. Свое участие в фестивале, который будет проходить в деревне Дубровское с 5 по 7 августа, уже подтвердили 320 фермеров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления посольства Нидерландов, попросила россиян не обижаться на голландцев.

"Не обижайтесь на нидерландское посольство. Они недавно запретили сами себе использовать название "Голландия" применительно к своему государству.  Зачем? Чтобы "изменить имидж страны" и "перераспределить туристический поток", - написала Захарова в Telegram.

В рамках фестиваля "Сыр.Пир.Мир" пройдет конкурс "Лучший сыр России". К мероприятию проявляет большой интерес бизнес. В частности, сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" планирует искать на фестивале новых поставщиков.

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