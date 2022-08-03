Эксперт: Онлайн-голосование в Москве демонстрирует ее конкурентоспособность в IT

Использование блокчейна в электронных выборах сродни полету в космос, отметил эксперт
Онлайн-голосование на муниципальных выборах эффективно и безопасно, а значит создает всей стране конкурентное преимущество в мире. Такое мнение выразил президент некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения "Руссофт" Валентин Макаров.
Эксперт назвал онлайн-голосование конкурентным преимуществом столицы в сфере IT. "Чем быстрее Москва опробует новую технологию голосования, тем интенсивней эта технология будет внедряться повсеместно по всей стране", - добавил он.
Валентин Макаров также отметил, что применение технологии блокчейн позволяет гарантировать, что каждый голос будет учтен в системе голосования и никто не сможет его удалить.
"Есть и другие факторы, позволяющие применять при защите электронного списка и процесса голосования современные средства киберзащиты, включая искусственный интеллект", - приводит слова специалиста АГН "Москва".
По словам Макарова, использование блокчейна в электронных выборах сродни полету в космос.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"