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Один человек погиб и 13 пострадали при пожаре на складе Ozon

17:02
  • среда
  • 03 августа 2022

Местонахождение двух сотрудников пока не установлено

Экстренные службы уточнили число пострадавших в результате пожара на складе Ozon в городском округе Истра в Московской области. Их число возросло до 13, один человек погиб.

Число пострадавших при пожаре на складе Ozon увеличилось до 11
Ущерб от пожара на складе Ozon оценили в 10 млрд рублей

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, до сих пор не установлено местонахождение двух сотрудников склада. Глава региона сообщил об этом в эфире телеканала "Россия-24".

Площадь пожара на складе превысила 50 тысяч квадратных метров. В здании обрушилась стена и часть кровли. К тушению привлекли пожарный поезд

"Для тушения пожара на складе в городском округе Истра задействован пожарный поезд со станции Бекасово-Сортировочное. В составе поезда три цистерны и вагон - насосная станция", - сообщили ТАСС  в пресс-службе МЖД.

О возгорании на складе компании Ozon в селе Петровское в Истринском районе стало известно около 12:30 мск. Из здания самостоятельно эвакуировались 1 тысяча человек. К тушению привлечены 96 человек и 30 единиц техники, включая авиацию. На место происшествия прибыли заместители главы МЧС России Александр Чуприян и Илья Денисов. Рассматривается одна версия ЧП - поджог.

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