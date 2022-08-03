Один человек погиб и 13 пострадали при пожаре на складе Ozon

Местонахождение двух сотрудников пока не установлено

Экстренные службы уточнили число пострадавших в результате пожара на складе Ozon в городском округе Истра в Московской области. Их число возросло до 13, один человек погиб.

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, до сих пор не установлено местонахождение двух сотрудников склада. Глава региона сообщил об этом в эфире телеканала "Россия-24".

Площадь пожара на складе превысила 50 тысяч квадратных метров. В здании обрушилась стена и часть кровли. К тушению привлекли пожарный поезд

"Для тушения пожара на складе в городском округе Истра задействован пожарный поезд со станции Бекасово-Сортировочное. В составе поезда три цистерны и вагон - насосная станция", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

О возгорании на складе компании Ozon в селе Петровское в Истринском районе стало известно около 12:30 мск. Из здания самостоятельно эвакуировались 1 тысяча человек. К тушению привлечены 96 человек и 30 единиц техники, включая авиацию. На место происшествия прибыли заместители главы МЧС России Александр Чуприян и Илья Денисов. Рассматривается одна версия ЧП - поджог.

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