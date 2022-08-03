Киев настоял на размещении пленных "азовцев" в Еленовке

Колонию обстреляли после того, как пленные начали давать показания

Украинские военнопленные были размещены в колонии №120 в Еленовке по настоянию Киева, заявили в Минобороны России. Позже ВСУ нанесли по этой цели удар американскими РСЗО HIMARS, напомнил замглавы военного ведомства Александр Фомин.

"20 мая 2022 года сдавшиеся в плен военнослужащие нацполка "Азов" (в России он признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории России) были доставлены в СИЗО населенного пункта Еленовка. Украинская сторона настояла именно на этом месте содержания пленных", - заявил Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

Замминистра напомнил хронологию событий. 28 июля было опубликовано видео с рассказом "азовца" Дмитрия Козацкого о совершенных боевиками нацбата преступлениях. А в ночь на 29 июля ВСУ нанесли по Еленовке удар.

В результате ракетного обстрела изолятора в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что удар был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова", начали давать показания, передает РИА Новости.

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