В Минобороны рассказали об издевательствах СБУ над российскими военнопленными

Киев не соблюдает положения Женевской конвенции

Пыткам и издевательствам подвергались абсолютное большинство российских военных, оказавшихся в украинском плену. Данные опроса вернувшихся на родину россиян привел замминистра обороны России Александр Фомин.

По рассказам вернувшихся из плена военных, побоям и физическому насилию подверглись 81% военнослужащих. 46% опрошенных не получили необходимую медицинскую помощь, 79% не могли связаться с родственниками, 55% насильно привлекли к съемкам пропагандистских видео.

"Обеспечивались недостаточным питанием или питанием неудовлетворительного качества 19% военнослужащих. Так, в месте содержания задержанных лиц, принадлежащем СБУ, в Киеве питание предоставлялось один раз в день (кусок хлеба, 50 граммов каши, стакан воды). При этом военнослужащие постоянно находились в масках, закрывающих глаза", - рассказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

По данным замглавы Минобороны, зафиксированы многочисленные случаи избиений, намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов. В интернете распространяются видеоролики о пытках и издевательствах, опубликованных самими исполнителями чудовищных актов насилия над пленными военнослужащими ВС России, ДНР и ЛНР. Также украинские нацисты оказывают давление на родственников задержанных военнослужащих, вымогая у них деньги, передает РИА Новости.

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