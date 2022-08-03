Киев и Вашингтон планируют срыв референдумов в Херсоне и Запорожье

О подготовке сценариев сообщил глава МИД Украины

Сценарий срыва референдумов о вхождении в состав России на освобожденных российскими войсками территориях готовят Украина и США. О планах Киева и Вашингтона, которые обсуждались в телефонном разговоре 1 августа, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"У нас был длительный телефонный разговор... мы в том числе говорили о намерениях России де-факто аннексировать новые оккупированные территории Украины, и как нам предотвратить этот сценарий", - приводит слова Кулебы РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В обсуждении, помимо Кулебы, участвовали руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак и главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный. А со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Марк Милли.

Российские военные за время спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы новые администрации, которые заявили о намерении войти в состав России после проведения референдумов.

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