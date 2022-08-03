Силы России и ЛНР подошли вплотную к Соледару

Последние данные о ситуации в Донбассе

Массированным обстрелам со стороны ВСУ в среду вновь подвергся Донецк. В результате одной из атак в Кировском районе города погибла женщина, еще как минимум пять человек пострадали. А в Макеевке мишенью националистов стала нефтебаза. В отсутствии успехов на поле боя украинские вооруженные формирования не оставляют попыток нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре народных республик. Тем временем российские военные шаг за шагом отодвигают линию соприкосновения на запад.

Кадры боевой работы тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Оборону ВСУ вскрывают ураганным огнем реактивной и ствольной артиллерии.

Артиллеристы 2-го армейского корпуса ЛНР перемалывают позиции боевиков на линии Артёмовск - Соледар - Северск. Фронт гудит и продвигается всё ближе к западным границам ДНР.

Соледар с наших позиций уже хорошо просматривается. Сейчас уже идут стрелковые бои за восточную окраину - там крупный завод стройматериалов. Соледар стоит между Артёмовском и Северском. Для обороны ВСУ - это ключевая точка.

После освобождения Соледара и Артёмовска открывается дорога на Славянск. Нашим силам приходится действовать осторожно, чтобы не повредить городскую инфраструктуру. Боевики в ответ активно применяют беспилотники и артиллерию. Вокруг открытые поля - все дороги просматриваются и простреливаются. Наши военные проявляют чудеса маскировки. Жители Донбасса освобождают свою землю, а за ВСУ на этом направлении воюют иностранные наемники.

Продвижению союзных сил помогает авиация. Вертолеты Ми-28 сопровождают колонны, высаживают десант, наносят удары по позициям и технике боевиков. За сутки уничтожено три пункта управления ВСУ, четыре склада боеприпасов и десять артиллерийских позиций противника.

Когда солдаты ВСУ принимают решение сдаться в плен, на нашей стороне к ним относятся гуманно. Российских же пленных националисты избивают и не дают связываться с родными. Об этом заявили в Минобороны. Намеренно украинские войска ведут обстрелы мирных городов Донбасса.

Поэтому Бойцы 1-го армейского корпуса ДНР сейчас так активно штурмуют Авдеевку, Пески и Марьинку. Оттуда чаще всего ВСУ ведут огонь по Донецку. Противник начал сдавать позиции, которые укреплялись на протяжении 8 лет.

Чтобы сделать жизнь на освобожденных территориях безопасной, российские военные и саперы международного противоминного центра обезвреживают взрывоопасные предметы. В том числе идет разминирование водной акватории. Только в ЛНР в реках и озерах уничтожено более 130 мин и снарядов.

Петр Вершинин, "ТВ Центр".

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