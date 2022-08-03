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Силы России и ЛНР подошли вплотную к Соледару

22:15
  • среда
  • 03 августа 2022

Последние данные о ситуации в Донбассе

Массированным обстрелам со стороны ВСУ в среду вновь подвергся Донецк. В результате одной из атак в Кировском районе города погибла женщина, еще как минимум пять человек пострадали. А в Макеевке мишенью националистов стала нефтебаза. В отсутствии успехов на поле боя украинские вооруженные формирования не оставляют попыток нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре народных республик. Тем временем российские военные шаг за шагом отодвигают линию соприкосновения на запад.
В Минобороны рассказали об издевательствах СБУ над российскими военнопленными

Кадры боевой работы тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Оборону ВСУ вскрывают ураганным огнем реактивной и ствольной артиллерии.

Артиллеристы 2-го армейского корпуса ЛНР перемалывают позиции боевиков на линии Артёмовск - Соледар - Северск. Фронт гудит и продвигается всё ближе к западным границам ДНР.

Соледар с наших позиций уже хорошо просматривается. Сейчас уже идут стрелковые бои за восточную окраину - там крупный завод стройматериалов. Соледар стоит между Артёмовском и Северском. Для обороны ВСУ - это ключевая точка.

После освобождения Соледара и Артёмовска открывается дорога на Славянск. Нашим силам приходится действовать осторожно, чтобы не повредить городскую инфраструктуру. Боевики в ответ активно применяют беспилотники и артиллерию. Вокруг открытые поля - все дороги просматриваются и простреливаются. Наши военные проявляют чудеса маскировки. Жители Донбасса освобождают свою землю, а за ВСУ на этом направлении воюют иностранные наемники.

Продвижению союзных сил помогает авиация. Вертолеты Ми-28 сопровождают колонны, высаживают десант, наносят удары по позициям и технике боевиков. За сутки уничтожено три пункта управления ВСУ, четыре склада боеприпасов и десять артиллерийских позиций противника.

Когда солдаты ВСУ принимают решение сдаться в плен, на нашей стороне к ним относятся гуманно. Российских же пленных националисты избивают и не дают связываться с родными. Об этом заявили в Минобороны. Намеренно украинские войска ведут обстрелы мирных городов Донбасса.

Поэтому Бойцы 1-го армейского корпуса ДНР сейчас так активно штурмуют Авдеевку, Пески и Марьинку. Оттуда чаще всего ВСУ ведут огонь по Донецку. Противник начал сдавать позиции, которые укреплялись на протяжении 8 лет.

Чтобы сделать жизнь на освобожденных территориях безопасной, российские военные и саперы международного противоминного центра обезвреживают взрывоопасные предметы. В том числе идет разминирование водной акватории. Только в ЛНР в реках и озерах уничтожено более 130 мин и снарядов.

Петр Вершинин, "ТВ Центр".

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