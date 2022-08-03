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Россия помогает Херсону с продовольствием и медикаментами

22:36
  • среда
  • 03 августа 2022

Благодаря России Херсон возвращается к нормальной жизни

Дорога жизни на юге Днепра. Российские военные помогают жителям Херсона на понтоне переправлять на другой берег грузы. Антоновский мост постоянно обстреливают киевские боевики, и в целях безопасности движение по нему закрыто. Путь остался только один. С помощью переправы перевозят лекарства и гуманитарную помощь, доставляют в больницы пациентов.
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Практически каждую ночь ВСУ пытаются поразить Антоновский мост в Херсоне. Российские ПВО отражают атаки. Движение по главной транспортной артерии на юге Днепра пока остановлено – для безопасности местных жителей. Полотно сейчас ремонтируют. Пассажиры могут переправиться на речном катере, для автомобилей – понтон.

Переправа бесплатная. Заехать и разместить транспорт помогают российские военные. Они же обеспечивают безопасность – шутят: "понтон не мост, со спутника не прицелиться, "хаймарсом" не попасть". 10 минут на погрузку и столько же до другого берега.

Эту переправу уже называют дорогой жизни. Понтон - основное транспортное средство, которое перевозит пассажиров и грузы, например, овощи и фрукты с одного берега на другой в Херсон. За раз - до 30 автомобилей.

В основном, везут продукты – овощи, фрукты, даже молоко. То, что Украина пытается уничтожить гражданскую инфраструктуру, в том числе мост, лишь для немногих стало сюрпризом.

Местные жители понимают: Киев пытается организовать блокаду Херсона, как сделал это с Донецком и Луганском в 2014 году. Но поставки продовольствия не прекращаются. Помогает Россия, особенно соседние регионы.

Медикаменты тоже есть. В городе уже открылись 56 аптек. Сейчас в регионе ждут еще одну крупную фармацевтическую компанию из России.

"Жизненно необходимые препараты есть все. Препараты доставляются с Российской Федерации. Люди спрашивают, то чего нет, мы записываем, передаем заведующей, и она там уже заказывает", - рассказала фармацевт София Санина.

Помощь оказывают не только с продовольствием. Бойцы Росгвардии эвакуировали детей из детского дома в Новопетровке Николаевской области. Воспитанники интерната три месяца жили в подвале.

В Херсоне задержаны бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины. Они сообщили о тайнике. Оружие и взрывные устройства планировали использовать для проведения диверсионной террористической деятельности в регионе.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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