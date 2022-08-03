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Китай объявил о запуске гиперзвуковой ракеты над Тайванем

19:10
  • среда
  • 03 августа 2022

Китайская армия планирует полностью блокировать остров

Беспрецедентными называют китайские СМИ учения, которые проводит Народно-освободительная армия КНР вокруг Тайваня. В маневрах впервые будет задействована гиперзвуковая ракета DF-17, которая пролетит над территорией острова. А боевая дальнобойная артиллерия проведет стрельбы через Тайваньский пролив.

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"Учения беспрецедентны, так как ожидается, что неядерные ракеты НОАК впервые пролетят над Тайванем, силы НОАК войдут в район в пределах 12 морских миль от острова, а так называемая "срединная линия" перестанет существовать", - пишет газета Global Times со ссылкой на экспертов.

Подчеркивается, что китайская армия окружит Тайвань и полностью блокирует остров. Таким образом Пекин продемонстрирует абсолютный контроль материкового Китая в тайваньском вопросе. Тайваньский вопрос может быть решен и немирным путем, если ситуация станет необратимой, утверждают эксперты.

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