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Минобороны России сообщило об обострении обстановки в Нагорном Карабахе

19:44
  • среда
  • 03 августа 2022

ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня

Обстановка в зоне ответственности Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе обострилась, заявили в Минобороны России. По данным военного ведомства, режим прекращения огня нарушили ВС Азербайджана.

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"В районе высоты Сарыбаба со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня. Командованием Российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимаются меры по стабилизации обстановки", - приводит сообщение Минобороны ТАСС.

Ранее в Баку заявили, что предприняли действия в ответ на "диверсию незаконных вооруженных формирований" в Нагорном Карабахе. По данным Минобороны страны, азербайджанские военные заняли несколько господствующих высот, а авиация уничтожила артиллерийскую батарею.

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