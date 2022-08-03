Кабмин решил поддержать талантливых иностранцев

Гранты получат граждане зарубежья, обучающиеся в России

Талантливые иностранцы и лица без гражданства, которые учатся в России, получат гранты. Соответствующее постановление принято правительством. Субсидию можно будет потратить на оплату транспортных расходов, жилья, приобретение полиса ДМС и другие нужды.

"В целях поддержки талантливых иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся в российских организациях… и повышения привлекательности российского образования… утвердить прилагаемые: положение о грантовой поддержке талантливых иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся в российских организациях", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что решение принято в рамках реализации федерального проекта "Россия - привлекательная для работы и учебы страна". Гранты предоставят учащимся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, аспирантуры и по программам повышения квалификации. Соискателю надо представить написанное на русском языке эссе. Получатель гранта обязан после окончания учебы в течение года проработать в России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"