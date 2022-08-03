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В МЧС подтвердили поиски двух сотрудников горящего склада Ozon

20:38
  • среда
  • 03 августа 2022

Люди могут находиться под завалами

Судьба двух сотрудников склада Ozon в Подмосковье, на котором вспыхнул пожар, по-прежнему неизвестна. Звенья пожарных, прочесывающие территорию, пока никого не обнаружили, сообщил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.

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"Как в штабе мне заявили, что не могут определить судьбу двух человек. Наши дымозвенья прошли помещения, людей не обнаружили, но вы видите, обрушения, может быть всякое", - сказал замглавы МЧС в эфире телеканала "Россия-24".

Площадь обрушения стен и кровли здания из-за пожара превысила 22 тысячи квадратных метров. Огонь распространился на 55 тысяч "квадратов". Сейчас, по словам Чуприянова, ситуация стабилизировалась, скоро будет объявлено о локализации возгорания.

О возгорании на складе компании Ozon в селе Петровское Истринского района стало известно около 12:30 мск. Из здания самостоятельно эвакуировались 1 тысяча человек. Один человек погиб, число пострадавших достигло тринадцати.

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