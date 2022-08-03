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Международный уголовный суд отказался признавать "агрессию" России на Украине

20:55
  • среда
  • 03 августа 2022

В МУС считают, что такая статья неприменима к спецоперации

Международный уголовный суд отказался признавать "агрессию" России на Украине. В МУС считают, что такая статья неприменима к специальной военной операции, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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"В его уставе написано, что одним из преступлений, по которым он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России", — цитирует Кулебу РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее украинский министр заявлял, что намерен просить офис прокурора МУС, а также Еврокомиссию и правительство Нидерландов создать специальный международный трибунал по России. В Москве, комментируя инициативу Киева, отметили, что она лишена какой-либо международно-правовой основы.

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