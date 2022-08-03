В МУС считают, что такая статья неприменима к спецоперации

Международный уголовный суд отказался признавать "агрессию" России на Украине. В МУС считают, что такая статья неприменима к специальной военной операции, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"В его уставе написано, что одним из преступлений, по которым он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России", — цитирует Кулебу РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее украинский министр заявлял, что намерен просить офис прокурора МУС, а также Еврокомиссию и правительство Нидерландов создать специальный международный трибунал по России. В Москве, комментируя инициативу Киева, отметили, что она лишена какой-либо международно-правовой основы.

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