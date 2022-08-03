ООН запустила миссию по расследованию событий в Еленовке

Об итогах будет доложено правительствам России и Украины

Генсек ООН объявил о запуске миссии по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике. Антониу Гутерриш подчеркнул, что международная организация не имеет полномочий инициировать уголовное расследование.

"Идет подготовка задач в рамках данной миссии по установлению фактов, о них будет доложено правительствам России и Украины… В то же время мы ведем поиск компетентных и независимых людей, которые могли бы принять участие в миссии по установлению фактов", - цитирует Гутерриша ТАСС. Генсек ООН напомнил, что запросы на проведение расследования поступили как от России, так и от Украины.

По данным Минобороны России, 29 июля ВСУ нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Погибли 50 пленных, более 70 получили тяжелые ранения.

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