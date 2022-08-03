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МО: Боевики ВСУ оборудовали позиции в роддоме Доброполья

21:46
  • среда
  • 03 августа 2022

Пациентки с новорожденными используются в качестве живого щита

Украинские националисты продолжают использовать в военных целях медицинские объекты. В частности, боевики ВСУ оборудовали позиции в роддоме Доброполья, пациенток с новорожденными используют как живой щит, сообщил руководитель Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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"В Доброполье Донецкой Народной Республики в помещениях родильного дома (переулок Санаторный) сосредоточены подразделения ВСУ, оборудованы склады вооружения и боеприпасов. Медицинский персонал, женщины с новорожденными детьми не эвакуированы и фактически используются в качестве "живого щита", - заявил генерал.

Также, по данным Минобороны, в здании районной больницы в населенном пункте Кобеляки Полтавской области дислоцируются боевики нацбата "Айдар" (запрещен в России). Пациентов больницы, независимо от состояния здоровья, выгнали из учреждения. Кроме того, националисты оборудовали казармы и огневые точки в здании противотуберкулезного диспансера в Краматорске. Подходы к зданию заминированы, однако населению об этом не сообщили, передает ТВЦ.

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