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Пожар на складе Ozon в Подмосковье локализован

22:13
  • среда
  • 03 августа 2022

Информация о 20 пропавших сотрудниках склада не подтвердилась

Пожар на складе Ozon в подмосковной Истре локализован. Об этом сообщили в экстренных службах.

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"Локализация пожара происходит на площади 55 тысяч квадратных метров", - приводит сообщение "Интерфакс".

Информацию о локализации возгорания подтвердили в пресс-службе МЧС России. В ведомстве добавили, что сообщения некоторых СМИ о 20 пропавших после пожара сотрудниках склада не соответствует действительности.

Днем в среду на складе компании Ozon в селе Петровское Истринского района Подмосковья начался пожар. Из здания самостоятельно эвакуировались 1 тысяча человек.  Частично обрушились кровля и стены здания. По разным данным, пострадали от 11 до 13 человек, двое госпитализированы. Сообщалось об одном погибшем.

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