Потому что это "могло бы быть полезно"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью китайскому изданию South China Morning Post, что хочет связаться с председателем КНР.

"Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином, который состоялся год назад", - сказал Зеленский.

Как уточнил украинский президент, после начала российской спецоперации у Украины "не было никаких разговоров с Китаем".

"Хотя я считаю, что это было бы полезно", - добавил он.

Ранее Си Цзиньпин отметил в разговоре с Владимиром Путиным, что все стороны должны добиваться урегулирования украинского кризиса.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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