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Шведский телеканал извинился за репортаж о херсонцах

07:42
  • четверг
  • 04 августа 2022

В нем показали, как люди получают российские паспорта

Как передает Dagens Media, шведский телеканал SVT извинился перед зрителями за сюжет о жителях украинского города Херсон.

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Репортаж был показан 28 июля. В нем, в частности, демонстрировались кадры с плачущими от радости жителями Херсона, получившими российские паспорта.

Некоторые зрители сочли сюжет пропагандой. Наблюдательный совет по радио и телевидению получил в общей сложности 47 жалоб на телеканал.

11 июля жители Херсонской области получили первые российские паспорта. Всего заявки подали тысячи человек, желающих - сотни тысяч.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

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