Евросоюз впервые обозначил позицию по поводу визита Пелоси на Тайвань

Поездку назвали "рутинной"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который вызвал мировой скандал.

"Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки", - написал Боррель в соцсетях.

Официально Евросоюз придерживается политики "одного Китая", признавая власти в Пекине единственным законным правительством страны.

С 1949 года Тайвань управляется собственной администрацией, сохраняя флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. Пекин же считает остров одной из провинций КНР. 2 августа Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Пекин в ответ на это заявил решительный протест и объявил о начале масштабных военных учений.

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