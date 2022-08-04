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Евросоюз впервые обозначил позицию по поводу визита Пелоси на Тайвань

07:51
  • четверг
  • 04 августа 2022

Поездку назвали "рутинной"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который вызвал мировой скандал.

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"Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки", - написал Боррель в соцсетях.

Официально Евросоюз придерживается политики "одного Китая", признавая власти в Пекине единственным законным правительством страны.

С 1949 года Тайвань управляется собственной администрацией, сохраняя флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. Пекин же считает остров одной из провинций КНР. 2 августа Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Пекин в ответ на это заявил решительный протест и объявил о начале масштабных военных учений.

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