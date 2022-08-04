Открытое горение на складе Ozon в Подмосковье ликвидировано

Площадь возгорания достигла 55 тысяч квадратных метров

В пресс-службе МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на складе компании Ozon в подмосковной Истре.

"В 05:45 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - приводит сообщение ТАСС.

Пожар в селе Петровское Истринского района Подмосковья начался днем в среду. В результате возгорания частично обрушилась кровля. Площадь возгорания достигла 55 тысяч квадратных метров.

Самостоятельно из здания эвакуировалась 1 тысяча человек. 11 человек пострадали, двое госпитализированы, судьба двух человек пока неизвестна.

По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение техники безопасности. Возгорание могло произойти из-за аварийной работы электросети. Рассматривается также версия поджога.

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