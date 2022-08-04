Amnesty International: Украина нарушает международное право

Нахождение в оборонительной позиции не освобождает от соблюдения гуманитарных норм

Amnesty International выпустила доклад, в котором заявила о нарушении международного права украинскими войсками.

"Мы задокументировали случаи, когда украинские силы подвергали риску гражданское население и нарушали военное право, при действиях в населенных районах", - приводит выдержку из документа РИА "Новости".

В AI добавили, что украинские силы "причиняют вред гражданскому населению, применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах".

Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права, подчеркнули в организации.

Amnesty International - неправительственная организация, которую при этом все же финансово поддерживает ряд правительств и международных структур - в частности, Госдепартамент США и Европейская комиссия.

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