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Китай начал учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня

08:18
  • четверг
  • 04 августа 2022

Маневры проводятся в шести акваториях

Народно-освободительная армия Китая в четверг, 4 августа, приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Маневры будут продолжаться до 7 августа.
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Три из шести районов учений затрагивают акватории, которые администрация Тайваня называет своими территориальными водами.

В учениях китайской армии задействованы истребители J-20 и J-11, стратегические бомбардировщики H-6K, эсминцы проекта 052D, корветы 056А. Кроме того, армия Китая будет применять баллистические ракеты малой дальности DF-11, гиперзвуковые комплексы DF-17.

В рамках маневров ракеты с обычной боевой частью впервые пролетят непосредственно над Тайванем. Также запланирована отработка задач по блокированию акваторий, ведению боевых действий на море и в воздухе, сообщает ТАСС.

Ранее в Китае заявили, что Тайвань ожидают серьезные последствия за "их провокации с целью обеспечения так называемой независимости Тайваня при поддержке иностранных сил". В Пекине обвинил власти Тайваня в том, что они "руководствуются узкими личными и корыстными партийными соображениями, торгуя интересами своего народа".

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