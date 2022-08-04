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Посол России в Японии предупредил НАТО о последствиях антироссийской агрессии

08:59
  • четверг
  • 04 августа 2022

Действия Альянса затрагивают национальную безопасность России

"Враждебная экспансия" стран НАТО "с созданием антироссийского плацдарма на Украине" пересекла красные линии и затронула интересы национальной безопасности. Такое заявление в четверг, 4 августа, сделал посол России в Японии Михаил Галузин.
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Дипломат отметил, что столкнувшись с отпором этой экспансии, США и их союзники "перешли к ожесточенному гибридному противостоянию с нашей страной, опасно балансируя на грани прямого вооруженного столкновения".

Однако любая военная конфронтация между ядерными державами должна быть предотвращена во избежание эскалации на ядерном уровне, подчеркнул Галузин.

Посол напомнил, что в этом состоит суть предупреждений России о потенциальных последствиях прямой агрессии стран НАТО против нашей страны в контексте украинского кризиса, сообщает ТАСС.

Ранее директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях России с Европой и США не будет — эпоха сотрудничества с Западом бесповоротно завершена. В МИД объяснили, что нынешняя ситуация "дает уникальную возможность окончательного освобождения от остаточных иллюзий и вывода России за рамки парадигмы "дружественного поглощения".

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