Япония объяснила важность участия в проекте "Сахалин-2"

При этом Токио нацелен на снижение энергозависимости от России

Япония намерена защищать интересы своих компаний в рамках участия в проекте "Сахалин-2", который представляет особый интерес для Токио с точки зрения обеспечением электроэнергией и стабильных поставок газа. Такое заявление в четверг, 4 августа, сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Японский чиновник напомнил, что на "Сахалин-2" приходится порядка 8% импорта сжиженного природного газа в Японию, поэтому Токио не изменил свою позицию и хочет сохранить свое участие в нефтегазовом проекте "Сахалин-2".

При этом японские власти продолжают придерживаться позиции о важности диверсификации поставок энергоресурсов и снижения зависимости в этом плане от России, цитирует Мацуно ТАСС.

30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Глава государства предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy. Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору "Сахалина-2".

После этого глава японского правительства Фумио Кисида заявил, что указ Путина по проекту "Сахалин-2", в котором участвуют японские компании, не означает, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Японию будут немедленно остановлены.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"