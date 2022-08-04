ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме предложили дать налоговую льготу работающим пенсионерам

09:37
  • четверг
  • 04 августа 2022

Документ внесут 4 августа

Депутаты от фракции ЛДПР выступили с законодательной инициативой, предусматривающей предоставление налогового вычета работающим пенсионерам.
В России изменился порядок доступа к налоговой информации

Поправки в Налоговый кодекс, разработанные парламентариями, предполагают наделение этой категории граждан правом на социальный налоговый возврат в размере половины от уплаченного НДФЛ.

При этом сумма льготы не должна превышать 25 тысяч рублей, полагают депутаты.

Фракция ЛДПР 4 августа внесет на рассмотрение Госдумы предлагаемые поправки, сообщает RT.

Ранее депутат Государственной думы Евгений Федоров предложил освобождать российских пенсионеров от обязанности по уплате пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству. В настоящее время размер пошлины за регистрацию прав собственности на недвижимое имущество составляет 2 тысячи рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пенсионеры за компьютерами
Пенсионеры за компьютерами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.