В Госдуме предложили дать налоговую льготу работающим пенсионерам

Документ внесут 4 августа
Депутаты от фракции ЛДПР выступили с законодательной инициативой, предусматривающей предоставление налогового вычета работающим пенсионерам.
Поправки в Налоговый кодекс, разработанные парламентариями, предполагают наделение этой категории граждан правом на социальный налоговый возврат в размере половины от уплаченного НДФЛ.
При этом сумма льготы не должна превышать 25 тысяч рублей, полагают депутаты.
Фракция ЛДПР 4 августа внесет на рассмотрение Госдумы предлагаемые поправки, сообщает RT.
Ранее депутат Государственной думы Евгений Федоров предложил освобождать российских пенсионеров от обязанности по уплате пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству. В настоящее время размер пошлины за регистрацию прав собственности на недвижимое имущество составляет 2 тысячи рублей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"