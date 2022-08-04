Лавров рассказал об интересе России к расширению сотрудничества с Камбоджей

Москва ценит отношения с королевством

Москва и Пномпень имеют добрую и позитивную историю сотрудничества, Россия заинтересована в его расширении. Об этом в четверг, 4 августа, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Во время встречи с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном глава МИД России отметил, что два государства развивают сотрудничество в целом ряде областей: космической, гуманитарной, военной, технической, в вопросах безопасности.

Лавров подчеркнул, что Москва нацелена на углубление такого партнерства с Пномпенем, сообщает ТАСС.

Ранее Сергей Лавров в ходе своего рабочего турне по странам Африки предупредил, что многим странам мира сегодня приходится выбирать — присоединиться к Западу в его политике или нет. Тех, кто не желает подчиниться требованиям западных государств, западные государства могут "наказать", заявил министр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"