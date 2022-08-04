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Площадь лесных пожаров в России превысила 100 тысяч гектаров

08:17
  • четверг
  • 04 августа 2022

Впервые с конца июня

В России резко увеличилась площадь природных пожаров - впервые с конца июня в регионах горит более 100 тысяч гектаров леса.

Сложнее всего обстановка в Якутии, Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Серьезные очаги также в Хабаровском и Красноярском краях, Коми, на Чукотке. В Республике Саха в борьбе с огнем задействованы около 600 сотрудников "Авиалесоохраны", половина из них прибыла на помощь из соседних областей.

Всего же по стране пожары тушат почти 4 тысячи человек, привлечено 400 единиц техники, в том числе десятки самолетов и вертолетов. В семи субъектах введен режим чрезвычайной ситуации, особый противопожарный объявлен в 58 регионах.

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