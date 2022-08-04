"Хоть в дождь, хоть в снег": Минобороны показало кадры работы "Искандеров"

Дальность стрельбы комплексов - до 500 километров

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов комплексов "Искандер-М". Подразделения Восточного военного округа нанесли удары по военной инфраструктуре, технике и живой силе ВСУ. "Искандеры" атакуют как аэробаллистическими, так и крылатыми ракетами любые цели на расстоянии до 500 километров.

Перед запуском за считанные минуты комплекс покидает укрытие, занимает огневую позицию, а после выполнения боевой задачи быстро меняет место дислокации. У этого вида вооружения нет аналогов в мире по универсальности, мобильности и возможностям боевого применения.

"Комплекс достаточно точный, может выполнять пуски как с подготовленных, так и с неподготовленных стартовых позиций, как баллистическими, так и крылатыми ракетами. Большие температурные диапазоны - хоть в дождь, хоть в снег, с полей, с лесов, даже на марше с дороги. С момента получения цели до пуска ракеты проходит буквально около 3 минут", - говорит Василий, командир расчета "Искандер-М".

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