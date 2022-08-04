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Названы новые имена героев спецоперации

08:29
  • четверг
  • 04 августа 2022

Они проявили мужество и отвагу

Гвардии старший лейтенант Степан Минаев в ходе освобождения населенного пункта обнаружил в здании укрепленную позицию противника, и морские пехотинцы начали штурм. Во время боя Степан спас раненого подчиненного. Националисты понесли значительные потери. В здании были обнаружены беспилотники, радиостанции западного производства, GPS-навигаторы, оружие, боеприпасы и карты с позициями боевиков. Позже они были уничтожены нашей артиллерией.

Подполковник Владимир Бабец, заместитель начальника штаба стрелкового батальона народной милиции ЛНР, считает одним из самых сложных бой за Углегорскую ТЭС и взятие вражеского укрепрайона. В подразделении Владимира проходят службу бывшие рабочие и шахтеры. Свой боевой путь батальон начал в Дебальцево, а сейчас не только воюет, но и помогает людям наладить мирную жизнь.

Старший лейтенант Алексей Ткачёв, в прошлом шахтер, а сейчас заместитель командира стрелковой роты. С началом спецоперации по защите Донбасса он добровольно записался в ряды народной милиции ЛНР. При освобождении нескольких населенных пунктов проявил смелость и отвагу.

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