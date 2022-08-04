Байден подпишет протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Ранее протоколы одобрил американский Сенат
Президент США Джо Байден заявил, что уже сегодня подпишет протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.
Накануне их ратифицировал американский Сенат. За расширение Альянса проголосовали 95 сенаторов и только один против.
Стокгольму и Хельсинки депутаты дали зеленый свет. Как позже стало известно, процесс рассмотрения Сенатом США документов о расширении Североатлантического блока стал самым быстрым с 1981 года.
К настоящему моменту присоединение Финляндии и Швеции к альянсу поддержали более 20 из трех десятков стран, входящих в организацию.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"