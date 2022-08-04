ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили о "температурном форсаже"

08:29
  • четверг
  • 04 августа 2022

Температура в Центральной России будет расти

Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил в интервью радио Sputnik, что лето в Центральной России не собирается сдавать свои позиции.

"Оранжевый" уровень опасности введен в Москве из-за жары
Госпожа Жара: миру грозит засуха и голод

"На старте августа лето включило температурный форсаж. Температура уже растет до 27-29 градусов, дальше будет больше", – сказал метеоролог.

Он добавил, что 5 и 6 августа столбики термометров "будут штурмовать тридцатиградусную отметку".

Как уточнил синоптик, данный температурный режим превышает климатическую норму как минимум на четыре-пять градусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Жаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве
Жаркая погода
Жаркая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.