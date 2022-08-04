Россиян предупредили о "температурном форсаже"

Температура в Центральной России будет расти

Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил в интервью радио Sputnik, что лето в Центральной России не собирается сдавать свои позиции.

"На старте августа лето включило температурный форсаж. Температура уже растет до 27-29 градусов, дальше будет больше", – сказал метеоролог.

Он добавил, что 5 и 6 августа столбики термометров "будут штурмовать тридцатиградусную отметку".

Как уточнил синоптик, данный температурный режим превышает климатическую норму как минимум на четыре-пять градусов.

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