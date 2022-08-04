Число российских инструкторов в ЦАР будет увеличено

По запросу руководства страны

Как сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов, количество российских инструкторов в различных силовых структурах Центральноафриканской республики будет увеличено. Делается это по запросу руководства страны.

"Да, действительно мы получили запрос от руководства ЦАР с просьбой интенсифицировать подготовку силовых структур, чтобы еще больше повысить безопасность мирного населения на всей территории страны. Мы проанализировали этот запрос и дали согласие на расширение сотрудничества", - приводит слова Иванова РИА "Новости".

Уточняется, что численность инструкторов будет увеличена как в работе с армией ЦАР, так и с полицией и жандармерией.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в ЦАР работают 1135 российских инструкторов.

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