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Более трети россиян готовы переехать из-за шума

09:21
  • четверг
  • 04 августа 2022

Полная шумоизоляция квартиры есть только у 5 респондентов

Как показал опрос Rockwool Russia, на который ссылается РИА "Новости", около 35% жителей многоквартирных домов в России считают шум в квартирах достаточной причиной для переезда.

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"Чаще всего жители многоквартирных домов страдают от воздушных шумов - это звуки музыки, речь, работающий телевизор. Они передаются из одного помещения в другое прямым путем, то есть через смежные стены и окна. Но нередко в квартирах приходится сталкиваться и с другими видами шума. Например, топот ног, падение тяжелых предметов", - сказано в исследовании.

Отмечено также, что 21% россиян стремятся избавиться от надоедливых звуков с помощью мягкой мебели и ковров, 12% уходят в другую комнату, 10% пытаются как-то договориться с соседями.

Полная шумоизоляция квартиры есть только у 5% участников опроса, частичная - у 36%.

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