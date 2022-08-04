В США ищут человека, выигравшего в лотерею 1,3 миллиарда долларов

Билет он купил за 2 доллара

В США ищут счастливчика, сорвавшего джекпот в лотерее. Выигрышный билет был куплен на автозаправочной станции в пригороде Чикаго. Сумма призовых - больше миллиарда долларов.

Джекпот в 1 миллиард 337 миллионов долларов (80 миллиардов и 220 миллионов рублей) был сорван под Чикаго. Жители американского пригорода таким подарком судьбы оказались несколько ошеломлены и озадачены. Многие вдруг стали необычайно общительны. Потирают ладони и гадают: а вдруг знакомы с победителем всего через одно рукопожатие.

"Это может быть кто-то из моих друзей или, к примеру, какой-нибудь потерявшийся кузен! Ну, посмотрим. Всё возможно!" – говорит местная жительница.

Шансы на этот выигрыш были очень скромными. По оценкам, экспертов где-то 1 на триста милионов. Но владелец лотерейного билета рискнул, выбрал числа и попал, что называется, в яблочко. Совпадение - шесть из шести.

Желающих сорвать большой куш оказалось столько, что призовые еще выросли. В итоге 1 миллиард 337 долларов оказался третьим по величине выигрышем за всю историю США. Везунчика с дорогим билетом теперь разыскивают по всей стране. Известно лишь, что останавливался в мини-маркете, на заправке городка Дес-Плейнс. Билет ему обошелся в 2 доллара.

"От победителя еще ничего не слышно. Мы даже не знаем, он вообще в курсе, что выиграл приз. Поэтому я призываю всех еще раз проверить свои билеты", - говорит директор лотереи штата Иллинойс Гарольд Мэйс

Теперь победителю нужно определиться: растянуть удовольствие и получать деньги в течение 29 лет или забрать всю сумму сразу. Правда, в этом случае джекпот сильно похудеет. С учетом всех налоговых выплат новоиспеченный миллиардер станет миллионером. 430 миллионов - больше на руки не получить. Кстати, законы штата Иллинойс позволяют счастливчику оставить своё имя в тайне. Деньги, как водится, любят тишину.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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