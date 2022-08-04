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Путин присвоил звание Герои России посмертно Ольге Качуре

09:49
  • четверг
  • 04 августа 2022

Она погибла под обстрелами украинских националистов

Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России полковнику Ольге Качуре посмертно. Текст опубликован на сайте Кремля. Высокого звания она удостоена за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Единственная женщина-командир реактивного артиллерийского дивизиона ДНР, известная многим под позывным "Корса", погибла во время обстрела украинских националистов. На трассе Горловка-Ясиноватая в автомобиль, в котором находилась Ольга Качура, попал снаряд.

Почетный гражданин Горловки, отважная и мудрая женщина стояла у истоков народной милиции Донецкой республики.

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