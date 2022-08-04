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"Стреляли много, но все сбили": ВСУ атаковали Херсон ракетами

10:11
  • четверг
  • 04 августа 2022

Украинские войска пытались обстрелять мост

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ предприняли попытку ракетной атаки по Херсону.

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"ПВО сбила все. Стреляли много, но все сбили. Возможно, пытались обстрелять мост, но система ПВО сработала, никаких попаданий по мостам и инфраструктуре нет", - отметил Стремоусов в разговоре с РИА "Новости".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

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