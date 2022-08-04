"Стреляли много, но все сбили": ВСУ атаковали Херсон ракетами

Украинские войска пытались обстрелять мост

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ предприняли попытку ракетной атаки по Херсону.

"ПВО сбила все. Стреляли много, но все сбили. Возможно, пытались обстрелять мост, но система ПВО сработала, никаких попаданий по мостам и инфраструктуре нет", - отметил Стремоусов в разговоре с РИА "Новости".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

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