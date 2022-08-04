Власти Якутии опровергли слухи о новых случаях оспы обезьян

В России до сих пор известен лишь один случай

Сообщения о том, что в одной из больниц Якутии якобы проходит лечение пациент с оспой обезьян, не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 4 августа, рассказали в республиканском министерстве здравоохранения.

В ведомстве опровергли слухи о случаях оспы обезьян в Якутии — по состоянию на 4 августа в регионе не выявлен ни один случай этого заболевания.

В якутском минздраве подчеркнули, что все профильные ведомства готовы к выявлению и лечению больных с признаками этой болезни, подготовлены методические рекомендации по работе врачей в очагах оспы обезьян и по ее лабораторной диагностике, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы. Мужчина выздоровел, у него исчезли все клинические симптомы, а также характерная сыпь. Новых случаев заражения оспой обезьян в России не выявлено.

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