Иммунолог объяснил, почему россияне стали чаще болеть

Виновата в этом не только экология, отметил врач

В России за последние три поколения заметно увеличилось количество людей с астмой, аллергией и лишним весом. Виновата в этом, вопреки расхожему мнению, не только экология, заявил иммунолог-аллерголог, доктор медицинских наук Андрей Продеус.

По мнению медика, на ослабление здоровья россиян влияет слишком частое применение кесарева сечения при родах. Этот прием сейчас часто применяют без особой необходимости, но у детей, появившихся на свет с помощью этой операции, не формируется "нормальный иммунитет", заявил врач.

Продеус отметил, что сейчас примерно треть детей рождается с применением кесарева сечения и далеко не всегда к этому имеются показания. Не пройдя по родовым путям матери, ребенок не получает микробиоту и микрофлору, необходимую для формирования крепкого иммунитета.

Дети, которые родились путем кесарева сечения, примерно в два с половиной раза чаще становятся астматиками, аллергиками и набирают лишний вес, чем дети, рожденные естественным путем, рассказал Продеус в интервью радио Sputnik.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатировала новую волну коронавирусной инфекции в европейских странах. Эксперты выразили опасения в связи с тем, что COVID-19 будет распространяться интенсивнее по мере приближения холодов.

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