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Путин расширил сферы использования материнского капитала

10:23
  • четверг
  • 04 августа 2022

Капиталом можно будет оплатить услуги образования, предоставляемые ИП

Россияне получили возможность использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Более 162 млрд рублей выплатили в 2022 году по программе маткапитала

Согласно документу, опубликованному в четверг, 4 августа, родители смогут использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность.

Предполагается, что эти поправки в законодательство повысят доступность дошкольного образования для граждан России, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что федеральное правительство усовершенствует порядок использования материнского капитала. Станет проще направлять эти средства на оплату обучения детей за счет более тесной координации Пенсионного фонда и учебных учреждений.

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