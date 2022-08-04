ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Забастовка рабочих на трех заводах Boeing в США прекратилась

10:36
  • четверг
  • 04 августа 2022

В компании сообщали о риске задержек поставок

Рабочие трех заводов американского авиастроительного концерна Boeing в штате Миссури прекратили забастовку, передает "Интерфакс".

Что известно о крушении пассажирского Boeing в Китае
Появилось видео крушения Boeing 757 в Коста-Рике

На этих заводах производятся военные истребители F-15, F-18, учебно-тренировочные T-7A и заправщик MQ-25.

Бастовали 2500 человек. Их недовольство было связано с пенсионным планом компании, в рамках которого предлагалось отказаться от отчислений в пенсионный фонд за единовременную выплату в 8 тысяч долларов.

В итоге сотрудники все-таки одобрили новые условия рабочего контракта. Глава Boeing Дэвид Калхун отмечал, что если бы забастовка продолжилась, то задержки поставок были бы неизбежны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Boeing
Boeing
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.