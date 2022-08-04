Забастовка рабочих на трех заводах Boeing в США прекратилась

В компании сообщали о риске задержек поставок

Рабочие трех заводов американского авиастроительного концерна Boeing в штате Миссури прекратили забастовку, передает "Интерфакс".

На этих заводах производятся военные истребители F-15, F-18, учебно-тренировочные T-7A и заправщик MQ-25.

Бастовали 2500 человек. Их недовольство было связано с пенсионным планом компании, в рамках которого предлагалось отказаться от отчислений в пенсионный фонд за единовременную выплату в 8 тысяч долларов.

В итоге сотрудники все-таки одобрили новые условия рабочего контракта. Глава Boeing Дэвид Калхун отмечал, что если бы забастовка продолжилась, то задержки поставок были бы неизбежны.

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