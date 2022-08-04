ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Актер Александр Филиппенко госпитализирован в Москве

10:32
  • четверг
  • 04 августа 2022

Он играл Азазелло в экранизации "Мастера и Маргариты"

В Москве госпитализировали народного артиста России Александра Филиппенко.

У 77-летнего актера диагностировали коронавирус, тест показал положительный результат.

Врачи оценивают его состояние как средней тяжести из-за проявлений COVID-19 в совокупности с хроническими проблемами с сердцем, пишет telegram-канал Mash.

Россияне знают Александра Филиппенко по ролям в фильмах "Ошибка Тони Вендиса", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Гори, гори, моя звезда" и сериалах "Противостояние", "Визит к Минотавру", "Мастер и Маргарита", где актер сыграл Азазелло. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Филиппенко
Александр Филиппенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.