Актер Александр Филиппенко госпитализирован в Москве

Он играл Азазелло в экранизации "Мастера и Маргариты"

В Москве госпитализировали народного артиста России Александра Филиппенко.

У 77-летнего актера диагностировали коронавирус, тест показал положительный результат.

Врачи оценивают его состояние как средней тяжести из-за проявлений COVID-19 в совокупности с хроническими проблемами с сердцем, пишет telegram-канал Mash.

Россияне знают Александра Филиппенко по ролям в фильмах "Ошибка Тони Вендиса", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Гори, гори, моя звезда" и сериалах "Противостояние", "Визит к Минотавру", "Мастер и Маргарита", где актер сыграл Азазелло.

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