ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вертолет совершил жесткую посадку на Камчатке

11:01
  • четверг
  • 04 августа 2022

На место выехали следователи

Вертолет Ми-2 в четверг совершил жесткую посадку на Камчатке.

ЧП произошло на территории природного парка "Налычево" 4 августа в 10:00 по местному времени. На борту воздушного судна находился один член экипажа, он не пострадал. Пассажиров не было.

На место происшествие выехала следственная группа, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

18 июля вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Гатчинском районе Ленинградской области. Пострадали три человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Последствия крушения вертолета Ми-2
Последствия крушения вертолета Ми-2
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.