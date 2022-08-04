Вертолет совершил жесткую посадку на Камчатке

На место выехали следователи
Вертолет Ми-2 в четверг совершил жесткую посадку на Камчатке.
ЧП произошло на территории природного парка "Налычево" 4 августа в 10:00 по местному времени. На борту воздушного судна находился один член экипажа, он не пострадал. Пассажиров не было.
На место происшествие выехала следственная группа, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
18 июля вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Гатчинском районе Ленинградской области. Пострадали три человека.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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