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ЦИК предупредил о плане Запада сорвать сентябрьские выборы в России

11:00
  • четверг
  • 04 августа 2022

Запад попытается дискредитировать единый день голосования

На Западе ведется напряженная работа, чтобы сорвать и дискредитировать большую избирательную кампанию в России. Об этом в четверг, 4 августа, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
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Очередной единый день голосования пройдет в России 11 сентября 2022 года. В 82 субъектах Российской Федерации пройдут выборы разного уровня — глав регионов, членов региональных парламентов и органов местного самоуправления.

По словам Памфиловой, "очень большие деньги выделялись на Западе для того, чтобы каждую соринку держать, наши выборы под колпаком как элемент, рычаг влияния".

Однако у России уже имеется опыт нахождения "под таким прессом, под такой бесконечной критикой", поскольку на Западе "постоянно тиражировалось, что выборы у нас всегда недемократичны, несвободны", цитирует Памфилову РИА Новости.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил, что западные государства постараются мешать работе избирательных комиссий России в единый день голосования 11 сентября. По словам сенатора, "как и ранее, заморские оппоненты будут пытаться обкатывать в августе-сентябре новые приемы и методы, включая использование информационно-коммуникационных технологий".

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