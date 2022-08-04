Мишустин утвердил план развития Севморпути до 2035 года

В него вошли более 150 мероприятий

Правительство продолжает работу над созданием инфраструктуры Северного морского пути. Распоряжение, утверждающее план его развития до 2035 года, подписал глава федерального правительства Михаил Мишустин.

Главные цели плана развития – обеспечить надежную и безопасную перевозку грузов и товаров для жителей Крайнего Севера, а также создать условия для реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне России.

В план вошло свыше 150 различных мероприятий, на финансирование которых направят из бюджета почти 1,8 трлн рублей.

В частности, предусмотрено строительство терминала сжиженного природного газа и газового конденсата "Утренний", нефтеналивного терминала "Бухта Север", угольного терминала "Енисей", береговых и гидротехнических сооружений для обеспечения Баимского месторождения, морских перегрузочных комплексов сжиженного природного газа в Камчатском крае и Мурманской области, порта-хаба для организации транзитных перевозок во Владивостоке.

Отдельный раздел плана посвящен созданию ледоколов, в том числе головного ледокола проекта "Лидер", и развитию арктических судостроительных и судоремонтных производственных мощностей, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что в условиях санкционного давления задача развития Северного морского пути становится одним из ключевых государственных приоритетов. Премьер-министр подчеркнул, что Севморпуть — надежный, безопасный транспортный коридор, который проходит в пределах территориальных вод и исключительно экономической зоны России.

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