На Украине пройдет массовая приватизация госпредприятий

354 будут ликвидированы или реорганизованы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram о массовой приватизации госпредприятий в стране.

"С 1 сентября в Украине должна массово стартовать приватизация. Такую задачу поставил президент Украины, Верховная рада приняла соответствующее законодательство, правительством разработаны все подзаконные нормативные акты", - написал он.

По словам Шмыгаля, он дал задание подготовить все необходимое для приватизации на местах.

В перечень попали 420 государственных предприятий - 354 будут ликвидированы или реорганизованы, 66 получат новых собственников.

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