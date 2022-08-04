На улицах российских городов появляются новые билборды с именами героев СВО

Российские солдаты проявляются мужество и отвагу

На улицах российских городов появляются новые баннеры с фотографиями тех, кто сейчас выполняет свой долг в зоне спецоперации по защите Донбасса.

В том, что нужно освобождать оккупированные нацистами территории, он не сомневался, вспоминает сержант. Вернувшись из очередного отпуска, Николай сам попросил отправить его на передовую. Почти в тот же день подразделение вступило в бой за город Изюм. Задача стояла занять оборонительный рубеж, выдерживая артиллерийские и минометные удары, чтобы наши подразделения смогли продвинуться дальше.

"Данный бой продолжался около шести часов. В ходе данного боя были уничтожены два вражеских БТР и несколько минометных расчетов", - говорит Николай Визнович, сержант, разведчик разведывательной роты мотострелкового полка 11 армейского корпуса Балтийского флота.

Найдан Иванов следовал в голове колонны. Механик-водитель первым заметил противника. Расчеты готовились нанести удар по бронетехнике. Однако сержант сумел вывести танк из зоны возможного обстрела. Уже оказавшись на заминированной территории, сделал все, чтобы сохранить машину и жизни сослуживцев.

"Самое сложное в моей работе: я наблюдал дорогу, чтобы не наехать на мину. Ну, были задачи захватить укрепрайоны противника. Тем самым эти были задачи выполнены. В работе танкиста самое главное - чувствовать свою машину", - говорит Найден Иванов, сержант, механик-водитель.

По позициям националистов ежедневно работает российская артиллерия. Подполковник Султан Хашегульгов лично корректировал работу "Градов". Задача стояла - выбить противника из населенного пункта. Две минометные батареи ВСУ были уничтожены. Путь для наступающих подразделений открыт.

"Не растерявшись, я и мой личный состав приняли бой на себя, вступили в стрелковый бой с противником. Пришлось применить боевые машины "Град". Полупрямой наводкой, сходу развернули и нанесли поражение противнику по всем его огневым точкам", - говорит подполковник.

Наблюдательные пункты противника порой удается обнаружить совсем близко к наши позициям. Рядовой Ренат Кафиятуллов вместе с сослуживцами окружил и уничтожил одну из таких точек. За проявленную отвагу солдата наградили медалью "За воинскую доблесть" 1-й степени. Капитан Игорь Татарников, рискуя собственной жизнью, вынес из-под минометного огня одиннадцать раненых бойцов. Сотрудники полевого госпиталя сумели на месте оказать помощь и спасти солдат.

"В общей сложности было сделано два рейса, эвакуировано 11 человек. Все остались живы и здоровы, сейчас на излечении. Работа сложная, работа на переднем крае. Постоянно в боевой готовности", - говорит Татарников.

Каждый подобный поступок - пример мужества и отваги наших солдат. Отмеченный не только высокими наградами, но и словами благодарности. Узнать о подвигах наших героев могут все: билборды с фотографиями и именами появились во многих российских городах.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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