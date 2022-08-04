Школы Херсона готовятся к новому учебному году по российским стандартам

При украинской власти преподавателям и ученикам запрещали говорить на русском языке

Школы Херсонской области готовятся к началу нового учебного года. Новыми будут и образовательные программы, и пособия. Если раньше использование русского языка запрещали, то теперь можно будет в полной мере изучать и отечественную литературу, и историю.

О великих предках в Херсоне теперь рассказывают без опаски. А вот при киевской власти в русскоязычных семьях родители часто переводили детей на дистанционное обучение, чтобы оградить от излишней украинизации.

"Учились на экстернате. Два раза в год приходили, сдавали. Конечно же, все это нужно было читать на украинском языке, мы на русском. Естественно, хромало это все на украинском, потому что украинский не родной", - говорит Ирина Нестерова.

Лада учила украинский, но Ивану Франко все равно предпочитает Александра Пушкина.

"У нас на уроке мальчик был, который больше знал русский и по-украински не мог говорить, и его всегда поправляли, говорили: "Говори по-украински, пиши по-украински". А он просто многих слов не знал и говорил по-русски.

В школе имени Потемкина чудом сохранили библиотеку, где рядом легко уживается собрание сочинений Леси Украинки и классиков русской литературы.

"По всем другим школам, я точно знаю, такое богатство сдали в макулатуру. Официальный был запрет вплоть до увольнения с работы. Запрет на русскую литературу. На русский язык. Я работала математиком в другой школе, мне тоже запрещали говорить даже на перемене на русском языке", - рассказывает директор ГБОУ Херсонской области, школа №51 г.Херсона Раиса Муршати.

Раиса Федоровна заслуженный учитель. Уже была на пенсии, когда попросили возглавить школу вместо сбежавшего на Украину директора. Бывший руководитель до сих пор угрожает коллективу.

"Мы придем, вы получите 15 лет тюрьмы. И так далее и тому подобное. Но уже настолько привыкли к этому и верим, что Россия здесь навсегда, и то, что своих не бросаем", - говорит она.

Павел Соколов тоже из тех, кто своих не бросает. К нему обратились родные дети, пожаловались, что руководство школы сбежало. Бывший сотрудник МВД прошел переподготовку, стал директором, набирает персонал, только оборудования не хватает.

"Старые преподаватели, уходя из этой школы, прихватили с собой. Классы были обеспечены принтерами, МФУ, сканерами. На данный момент этого нет", - говорит и.о. директора 27 школы г. Херсона Павел Соколов.

Исчезли компьютеры из кабинета информатики и телевизоры из коридоров, остались только украинские учебники, в которых про Сталинградскую битву написано меньше, чем про африканские и тихоокеанские сражения союзников.

В украинской образовательной программе практически не уделялось внимания русской литературе. Даже своих, казалось бы, писателей, например, Гоголя, в украинскую литературу не включали. Его нельзя найти и в учебниках литературы за 10 и 11 класс. Здесь лишь Достоевский, Маяковский, Ахматова, Булгаков и Бунин. Зато есть вот такие учебники – "Защита Отечества" или учебник истории, где отдельно выделено практическое занятие "Агрессия России против Украины".

Это учебник 2019 года, есть и более ранние издания, в которых Россию представляют, как главного врага Украины. Вот только русскоязычное население в такую историю за 30 лет незалежности так и не поверило, сохранив память о предках и родной культуре.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр", Херсон.

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