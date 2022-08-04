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Подведены итоги работы форума "Территория смыслов"

14:51
  • четверг
  • 04 августа 2022

В этом году форум проходил необычно

Всероссийский молодёжный форум "Территория смыслов" сегодня подводит итоги работы в подмосковном Солнечногорске. Там представили проекты участников по ключевым направлениям развития страны.

В этом году форум проходил необычно. Смены, посвящённые разным темам, открывали так, чтобы представители одного сообщества могли встретиться с участниками следующего, обменяться идеями и опытом. Форум организован при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Талантливые интересные ребята, которые не боятся задавать острые вопросы, которые думают о будущем и которые готовы не просто думать и мечтать, а готовы действовать и прикладывать усилия для того, чтобы это будущее было хорошим правильным, прекрасным и для них, и для нашей страны в целом", - говорит Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей".

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Территория смыслов
Территория смыслов
Территория смыслов
Территория смыслов
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